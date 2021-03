Rednic pune degetul pe rana tricolorilor. “Trebuie să le trimiţi taxiul ca să revină în zona lor!”

Mircea Rednic a analizat evoluţia tricolorilor în meciul cu Macedonia de Nord. Antrenorul în vârstă de 58 de ani a scos în evidenţă prestaţiile bune ale jucătorilor din atac, însă şi carenţele defensive arătate de oamenii lui Mirel Rădoi.

Fundaşii laterali nu au fost susţinuţi în defensivă, iar tranziţia negativă a fost una greoaie – a fost principala remarcă a antrenorului de la Viitorul. Rednic a avut totuşi cuvinte de laudă pentru selecţioner.

„Trei puncte importante, mai ales ţinând cont de situaţia noastră. Bine că am câştigat. Merită felicitat Rădoi în inspiraţia pe care a avut-o în alegerea primului 11. Din punct de vedere ofensiv am arătat foarte bine. Probleme sunt în apărare, aceleaşi probleme pe care le-am avut şi anul trecut. Ar trebui să le rezolvăm pentru că trebuie să recunoaştem că am avut şi noroc. Ei au avut câteva situaţii până să marcăm noi.

Acum am văzut că lumea critică axul central, apărătorii, dar nu numai apărătorii sunt de vină. Noi trebuie să învăţăm să ne apărăm cu toată echipa. Sunt câţiva jucători care, în momentul în care am terminat acţiunea, trebuie să le trimiţi taxiul ca să vină în zona lor.

Fundaşii laterali au avut mult de suferit, Bancu şi Popescu, plus axul central, că cei doi mijlocaşi centrali sunt mai mult mijlocaşi ofensivi decât defensivi, iar adversarul şi-a creat multe situaţii de a marca” – a analizat “Puriul”.

România va întâlni Germania duminică, de la 21:45, în cel de-al doilea meci din campania de calificare la Cupa Mondială.