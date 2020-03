Rednic, prima reacție după ce și-a învins echipa de suflet: ”Pentru victoria cu Dinamo nu dau primă!”

Mircea Rednic și-a lăudat elevii după victoria cu Dinamo, însă anunță că aceștia nu vor avea nicio primă.

Moldovenii i-au învins pe ”câini” în Copou, scor 1-0. Andrei Cristea a marcat golul victoriei în minutul 85.

”Puriul” este fericit pentru prima sa victorie în campionat pe banca celor de la Poli Iași. Tehnicianul și-a lăudat elevii, însă i-a anunțat că nu vor avea nicio primă.

”Important e că am câștigat. Nu am două luni de când sunt la Iași. Se vede munca noastră și mă bucur pentru victoria de azi. Ne-am dorit până la sfârșit. Am vrut să jucăm și am crezut în șansa noastră. Mă bucur că nu l-am schimbat pe Cristea.

Prima repriză a fost echilibrate, iar în a doua repriză am reușit în ultimele minute, când nimeni nu mai credea. Satisfacția e mult mai mare. Roata se întoarce. Băieții au pus suflet. Pentru victoria cu Dinamo nu dau primă. Poate pentru alte echipe” a declarat Mircea Rednic după meciul cu Dinamo.