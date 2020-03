Rednic a dezvăluit cu ce sumă a împrumutat-o pe Dinamo: „N-a fost doar o dată cu 200.000!”

Poli Iași a învins-o pe Dinamo, iar antrenorul moldovenilor, Mircea Rednic, a profitat de ocazie pentru a le aminti oficialilor din „Ștefan cel Mare” cât de mult i-a ajutat până să fie alungat din „Groapă”.

Rednic a dezvăluit cu ce sumă de bani a împrumutat-o pe Dinamo în perioada în care a pregătit gruparea din „Ștefan cel Mare”.

„M-au avut acolo în curte. Nici nu vreau să jignesc pe nimeni, dar daţi-mi voi o explicaţie. Un om care vine şi îţi garantează că intră în play off şi că se va bate la campionat, un om care te şi ajută, împrumută clubul, şi nu am împrumutat doar o dată cu 200.000. O dată 200.000, o dată 100.000, o dată 50.000. Am dat prime, cinci prime de câte 15.000, sunt 75.000 de euro, plus am renunţat la 3 luni de salariu, aproape 30.000”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă de la finalul meciului cu Dinamo.

Antrenorul Iașiului este convins că dinamoviștii vor găsi soluții pentru ieșirea din pasa proastă pe care o traversează: „Cred că au un lot bun, sunt sigur că vor găsi soluţii”, a mai spus Rednic.