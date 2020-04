Real Madrid își renovează “casa”! Cum va arăta noul Santiago Bernabeu

Pe contul oficial de Twitter, “galacticii” au postat un videoclip în care suporterii pot vedea o tranziție grafică de la stadionul actual la cum va arăta produsul final.

🏟️✨ For more unforgettable moments at home.

🚀 The Santiago Bernabéu of the future.#RMFansEnCasa | #StayHome pic.twitter.com/hgBkr9YrO5

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 13, 2020