Reacţia Soranei Cîrstea după calificarea în optimi la Roland Garros: ,,A fost cel mai bun meci! Nu mai joc cu presiune”

Sorana Cîrstea ajunge în optimile de finală ale tuneului de la Roland Garros, după ce a câştigat meciul din turul 3 cu Daria Kasatkina.

După numai o oră şi 18 minute de joc, Sorana Cîrstea s-a impus în meciul cu jucătoarea de pe locul 37 din ierarhia mondială, în două seturi, scor 6-4, 6-2.

După ce a ajuns în fazele superioare ale competiţiei de la Roland Garros, Sorana Cîrstea a oferit şi prima reacţie. Aceasta spune că a fost cel mai bun meci al ei de până acum la Roland Garros, iar asta se datorează faptului că nu mai joacă cu presiune partidele.

,,A fost cel mai bun meci făcut până acum la Roland Garros. Un meci foarte bun din partea mea, controlat de la început până la sfârșit, un meci solid. Cred că scorul nu este atât de corect, pentru că și Daria a jucat foarte bine, a fost un meci de înaltă calitate.

Simțeam că dacă o las poate să mă încurce foarte ușor. Am reușit să fiu agresivă, am reușit să fiu în control, iar pentru mine este o bucurie. Nu mai văd meciurile ca pe un tur 2, tur 3, pur și simplu este un meci de tenis de care mă bucur la maxim. Nu mai joc cu atâta presiune, cred că am făcut un progres din acest punct de vedere.”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

După această victorie, Sorana Cîrstea a devenit singura jucătoare de tenis din România care ajunge în optimi la Roland Garros, Ana Bogdan fiind eliminată de către Badosa în turul 3.

În optimile turneului de la Paris, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Tamara Zidansek, jucătoare de tenis ce ocupă locul 85 în clasamentul WTA.

Partida dintre cele două sportive urmează să se joace, duminică, la o oră ce va fi anunţată de organizatori.