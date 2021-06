Reacția venită după retragerea lui Roger Federer de la Roland Garros: “Wimbledon e visul lui!”

Elvețianul și-a anunțat abandonul deși ajunsese în optimile turneului de mare șlem din capitala Franței.

Decizia vine după partida câștigată în fața neamțului Dominik Kopfer, întinsă pe durata a 3 ore și 39 de minute și care l-a solicitat pe sportivul care va împlini 40 de ani în luna august.

„După discuții cu echipa mea, am decis să mă retrag de la Roland Garros. După două operații la genunchi și peste un an de reabilitare, este important să îmi ascult corpul și să mă asigur că nu mă forțez în drumul meu spre recuperare. Sunt încântat că am jucat trei meciuri. Nu există sentiment mai plăcut decât să mă întorc pe teren”, a fost motivația lui Roger.

Iar dacă pentru unii, anunțul a fost dezamăgitor, legendele tenisului mondial au înțeles perfect dorința marelui campion din “Țara cantoanelor”. Chris Evert știe și ce l-a îndemnat pe Roger să procedeze în acest mod.

„Wimbledon este marele lui vis, e turneul de aur pentru el și e locul unde schimburile durează cel mai puțin. Contează mult serviciul, punctele sunt rapide, e adevăratul obiectiv al său în 2021! Trebuie să fie scuzat pentru orice decizie de a se retrage din turnee, și-a câștigat dreptul să facă orice își dorește în tenis!