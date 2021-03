Reacția unui fost antrenor al lui Dinamo, la aflarea veștii că Magaye Gueye s-a dopat: „Nu are ce să caute în fotbal”

Flavius Stoican (44 de ani) a vorbit despre dinamovistul Magaye Gueye (30 de ani), depistat pozitiv cu cocaină.

„Ce aş putea să comentez? Dacă am ajuns la nivelul acesta, nu e nimic de spus. Din punctul meu de vedere, nu are ce să caute în fotbal„, a spus Flavius Stoican, pentru Look Sport.

Flavius Stoican a antrenat-o pe Dinamo în perioada 2013-2015. În prezent e tehnician al echipei Viitorul Pandurii, din Liga a 2-a.

Magaye Gueye, atacantul echipei Dinamo, a fost depistat pozitiv cu cocaină, în urma controlului efectuat de ANAD la meciul disputat de alb-roșii împotriva celor de la FCSB în optimile Cupei României.

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după meciul câștigat la 10 februarie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața deţinătoarei trofeului, FCSB. Gueye a jucat o repriză, fiind schimbat la pauză cu Morsay.

Nu e pentru prima dată când senegalezul se află în centrul unui scandal de când evoluează la Dinamo. În urmă cu două luni a fost făcută public o filmare în care Gueye petrecea în jacuzzi în compania a două femei și adresa jigniri către conducerea clubului Dinamo.

Gueye are un contract valabil doi ani cu Dinamo, iar în acest sezon a evoluat în 18 meciuri şi a marcat trei goluri. De-a lungul carierei a mai evoluat la Qarabag (Azerbaidjan), Everton (Anglia), Brest (Franţa), Milwall (Anglia), Adanaspor sau Ankaraspor (ambele în Turcia).