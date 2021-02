Reacţia Soranei Cîrstea, după ce a fost eliminată de la Australian Open: ,,Nu am reuşit să câştig momentele importante”

Parcursul Soranei Cîrstea la Australian Open se opreşte în turul al treilea, după ce a fost eliminată de cehoaica Marketa Vondrousova.

Tenismena din România a pierdut partida de la Melbourne în două seturi, scor 2-6, 4-6, după ce a făcut un număr prea mare de greşeli.

Sorana Cîrstea a vorbit după ce a fost eliminată de la primul Grand Slam al anului 2021. Aceasta recunoaşte că meciul a fost pierdut din cauza numărului mare de greşeli pe care le-a făcut, 38 la număr, dar vede şi partea pozitivă din participarea la acest turneu.

,,Am început cam greu meciul, am făcut multe greșeli, am simțit că meciul a fost în mâna mea, dar nu am reușit să câștig momentele importante, aici s-a făcut diferența la 4-4 am avut câteva mingi pentru game, la 5-4 pentru ea am avut minge de break, cred că aici s-a jucat pentru că începusem deja să mă simt mai bine pe teren, dar nu am reușit să iau setul doi și acolo s-a terminat meciul.

Cred că joc mult mai bine, am progresat, sunt pe un drum ascendent, îmi pare rău că n-am reușit să-mi fructific șansele astăzi, însă clar a fost o călătorie pozitivă, de pe care pot să construiesc foarte mult.”, a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

Pentru participarea la turneu până în această fază a competiţiei, Sorana Cîrstea va primi un premiu de 215.000 de dolari australieni şi 130 de puncte în clasamentul WTA.

Tot vineri, Simona Halep, a doua favorită a turneului de la Melbourne, va juca de la ora 10:00 în compania rusoaicei Veronika Kudermetova.

Australian Open a început pe data de 8 februarie şi se va încheia pe 21 februarie, după ce turneul a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei de Coronavirus.