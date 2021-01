Reacția patronului Parmei când a auzit că Man este cerut la echipa sa: “Iubesc să văd acest lucru!”

Dennis Man a reușit să încheie anul 2020 cum nu se putea mai bine, fiind unul dintre jucătorii cheie ai FCSB-ului în acest sezon și în același timp golgheterului Ligii 1, cu 12 goluri marcate în 15 etape.

Potrivit presei din Italia, Parma ar fi intrat în cursa pentru semnătura fotbalistului de la FCSB, asta după ce Fiorentina a oferit 12 milioane de euro în schimbul său, sumă refuzată categoric de Gigi Becali.

Interesantă este însă povestea din spatele interesului celor de la Parma pentru actualul fotbalist al bucureștenilor. Luna trecută, prin intermediul unei postări de pe Twitter, unul dintre suporterii formației italiene le-a cerut șefilor să aibă în vedere mai mulți tineri fotbaliști, unul dintre ei fiind și Dennis Man. “Ca fan al echipei Parma, recomand câțiva jucători talentați pentru următoarea fereastră de transferuri: Brenner, de la Sao Paulo (atacant/extremă stânga), Dennis Man, de la FCSB (extremă dreapta) și Sidney van Hooijdonk, de la NAC Breda (atacant). Mulțumesc!”, a notat utilizatorul Dika_dr, pe Twitter, în luna decembrie.

Fiind recunoscut datorită relației bune pe care americanul Kyle J. Krause, patronul Parmei, o are cu suporterii echipei pe care o conduce, acesta i-a răspuns la postare fanului respectiv și a ținut să îl anunțe că mesajul său a ajuns la urechile sale. “Intotdeauna iubesc sa vad tineri jucatori talentati!”, a fost răspunsul șefului de la Parma.

@Kyle_J_Krause @oakrause As A Fans Of @1913parmacalcio I recommend the skillful young player : Brenner of Sao Paulo (ST/LW); Dennis Man of FCSB (RW); and Sidney van Hooijdonk of NAC Breda (ST) as next recruiting. Thank You 💛💙

“Am fost foarte încântat să citesc ultimele știri din ziare și de pe internet care spun că Parma și-a stabilit o nouă țintă pentru un transfer în ianuarie și anume Dennis Man. Mulțumesc domnule Kyle Krause pentru că ascultați sugestiile fanilor Parma!”, a fost postarea de acum câteva ore a aceluiași suporter al Parmei, pe contul de Twitter.

I was very excited to read news from the newspaper and internet article that @ParmaCalcio_en have a new transfer target this January, one name is Dennis Man, thank you Mr. @Kyle_J_Krause heard our suggestion as @1913parmacalcio Fans Worldwide . Forza 💛💙 https://t.co/geet4afgUy

— Hadika,MD,CH,CHQR (@Dika_dr) January 9, 2021