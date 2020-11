Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 5-3, miercuri seara, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti.

La finalul meciului, selecționerul Mirel Rădoi (39 de ani) s-a arătat mulțumit de prima repriză, când tricolorii au marcat de patru ori, dar și dezamăgit de cele trei goluri încasate după pauză.

“Am câștigat o repriză și am pierdut una. În prima repriză, probabil și cât am rezistat fizic, am reușit să înscriem. În repriza a doua, probabil, și pe fondul unei relaxări am primit 3 goluri.

Ăsta e aspectul pozitiv, prima repriza, cele 5 goluri. Nu înseamnă că trecem cu vederea lucrurile negative. Trebuie să ne obișnuim cu asta, să încercăm să construim ceva. Când marcăm gol, să clădim o mentalitate puternică, să înscriem și golul 2 și 3, să vorbim despre o reconstrucție a naționalei“, a spus Mirel Radoi la finalul partidei, la Pro X.