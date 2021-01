Reacția lui Pele la adresa lui Ronaldo care a stârnit uimirea internauților

Portughezul a ajuns la 758 de goluri, cu unul mai mult decât Pele. Fostul mare fotbalist brazilian a comentat ironic pe rețelele de socializare, performanța lusitanului, stârnind reacții din partea internauților.

”Cel mai bun marcator din toate timpurile (1283 de goluri)” este descrierea pe care Pele și-a pus-o pe rețeaua de socializare.

Pelé has upgraded his Instagram bio.

Looks like Ronaldo and Messi still have a long way to go 👀⚽️ pic.twitter.com/ibZ4FEq30X

— ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021