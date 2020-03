Reacția lui Mihalcea după comunicatul fanilor dinamoviști: “Mă surprinde acest mesaj”

“Eu aș negocia cu cineva din club dacă ar fi să negociez, iar Prunea și Bălănescu fac parte din club. Știți foarte bine că aș fi în secunda doi la Dinamo dacă stau să gândesc cu sufletul, dar sunt alte probleme de rezolvat. Pentru mine Dinamo reprezintă echipa care m-a propulsat în fotbalul mare și nu am cum să uit acest lucru. Am vorbit cu fanii lui Dinamo, am primit și multe mesaje. Unii sunt de acord cu o eventuală numire, iar alții sunt împotrivă” a încheiat Mihalcea.