“Transmiteți tuturor apropiaților, o spun din proprie experiență! Mesajul meu: e foarte periculos acest virus, e foarte parșiv. Eu am umblat peste tot cu mască. Până și în casă stăteam separat de membrii familiei. Cu toate acestea, am făcut o formă destul de severă. Foarte multe simptome, sunt bine doar de două zile. Zece zile n-am fost bine deloc. Să-ți ia complet pofta de mâncare și să te simți obosit în permanență nu e OK deloc. Tușeam non-stop.

Am avut probleme foarte mari, dar eu n-am avut nicio legătură cu echipa. Dinainte de a fi depistat pozitiv nu am stat alături de echipă. Eu am făcut 16 teste până acum, primele 14 au fost negative. E un dușman foarte pervers, unde ai o problemă acolo acționează. Am discutat cu multe persoane care au fost infectate, au auzit atâtea variante de simptomatologie. E de speriat!“, spunea Mihai Stoica în urmă cu ceva timp.