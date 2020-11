Mihai Costea (32 de ani) este afectat după condamnarea lui Adrian Mititelu la 3 ani de închisoare cu executare.

Fotbalistul s-a transferat de la Craiova la FCSB în 2011, la jumătate de an distanță după ce ANAF a pus sechestru pe drepturile federative ale jucătorilor lui Mititelu.

“Nu e plăcut, îți dai seama, mai ales că știu că fusese achitat în primă instanță. Am mai urmărit și eu prin presă. Eu ca jucător nu cunosc detaliile, îți dai seama. Știu că trebuia să plec de la Craiova pentru 1,4 milioane de euro, pentru 60% din drepturile federative, dintr-un eventual transfer (n.r. – Adrian Mititelu mai primea 40% din sumă).

Jucătorul nu știe mai multe. Ce să zic… îmi pare rău pentru Adrian Mititelu! Am trăit clipe frumoase împreună și a avut o relație specială cu mine și cu fratele meu. Mda, ce să zic… Eu știu că am semnat liber. Am plecat de la Craiova la Steaua. Punct.

Acum nu vezi ce se întâmplă? Ba că e Craiova, ba CS U, ba e FCSB, ba e Steaua. La noi în țară se poate întâmpla orice! Deci e posibil orice. Nu știu care e cauza și nu sunt eu în măsură să spun asta. Mă gândesc la el, sper să treacă cu bine, el și familia dânsului, sănătate și toate cele bune!”, a declarat Mihai Costea, pentru Fanatik.