Reacţia lui Ionel Gane după după victoria lui Dinamo cu FC Argeş: ,,Vreau să cred în Moş Crăciun decât în spanioli”

Meciul dintre FC Argeş şi Dinamo s-a terminat cu victoria oaspeţilor, scor 1-0, în etapa a 12-a a Ligii 1, după un gol de senzaţie înscris de Camara în minutul 7.

Cel care a condus echipa de pe margine a fost Ionel Gane, antrenorul secund al lui Cosmin Contra. Acesta a vorbit la finalul meciului cu FC Argeş despre prestaţia echipei, dar şi despre situaţia de la club.

Gane spune că s-a consultat cu Cosmin Contra în privinţa primului 11 pe care să-l trimită în teren. Cel care va conduce echipa în continuare spune că nu mai crede în promisiunile spaniolilor de la club. Antrenorul spune că mai bine crede în Moş Crăciun decât în ibericii de la conducerea lui Dinamo.

,,Suntem la a treia victorie consecutivă. Îi dedicăm victoria lui Cosmin Contra, pentru că ştiu cât a suferit în ultimul timp. E o victorie şi pentru fani, pentru că ne-au demonstrat şi azi că nu ne lasă în niciun moment. Da, m-am consultat cu Cosmin pentru primul 11, pentru meci. E normal să mă consult cu el.

N-a fost uşor, e din ce în ce mai greu, pentru că situaţia la nivel administrativ e la fel. Din august nu suntem plătiţi. Singura satsfacţie e să câştigăm meciurile până la finalul anului. Suporterii merită tot respectul nostru. Nu pot nici ei singuri. Aşteptăm luna asta un miracol, vreau să cred în Moş Crăciun, decât să cred în spanioli. Ăsta e adevărul. Ar fi minunat ca acest club să nu ajungă rău, la faliment, pentru că e mare şi nu merită să ajungă rău. Cu noul stadion poate lucrurile se vor schimba în bine.

AM văzut că a fost ceva la faza din minutul 90+1, dar el a fluierat ceva înainte, s-au împins nişte jucători. Am avut ocazii în prima repriză, după care Radu a luat două cartonaşe galbene şi am preferat să închidem jocul. Nu a fost un meci spectaculos, dar rezultatele sunt cele mai importante”, a mai declarat antrenorul la finalul jocului cu FC Argeş.

După succesul cu echipa din Piteşti, Dinamo a urcat pe locul 11 în Liga, unde a reuşit să adune 12 puncte în 12 jocuri disputate.