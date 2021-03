Reacţia lui George Copos, după ce s-a întâlnit cu un fost jucător de la Rapid: ,,Eşti cea mai mare ţeapă din istoria clubului”

Un fost fotbalist al Rapidului s-a întâlnit după o pauză de 15 ani cu fostul patron din Giuleşti, George Copos, iar reacţia acestuia a fost total neaşteptată.

Robert Niţă, fost fotbalist la Steaua şi Rapid, a dezvăluit cum s-a dus într-un restaurant să-l salute pe George Copos, dar acesta a avut o reacţie fabuloasă.

Când l-a văzut pe fostul atacant al Rapidului, Copos i-a transmis că a fost cea mai mare ţeapă din istoria clubului giuleştean. Niţă spune că s-a enervat în acel moment şi îi venea să îl lovească pe fostul patron.

„Eram cu un prieten la o masă, am văzut unul care semăna cu Copos, m-am tot uitat, dar nu eram sigur, nu l-am recunoscut. Am întrebat dacă e Copos, mi s-a zis că da. Am zis să mă duc să-l salut, că am lucrat împreună.

Mă ridic de la masă, mă duc la el, nu apuc să zic salut, că el îmi zice: ești cea mai mare țeapă din istoria Rapidului! Nu-mi venea să cred. Am zis că-i dau una acolo. Îmi zice: ești singurul jucător din istoria clubului pe care am dat toți banii o data, ai plecat și liber.

Îi zic: păi și golurile, cupa, campionatul… La care el: aa, da.. ai mai depus și memoriu să îți iei banii pentru golurile marcate. Ai luat și clauza aia și ai plecat și liber.

Îți dai seama, au fost sute de jucători care s-au perindat pe acolo, cât a fost el numărul 1, au plecat și cu memorii. Să țină el minte că am făcut eu memoriu și am câștigat, după 20 de ani, îți dai seama. La bani, cred că ține minte și primele cornete de înghețată pe care le-a mâncat.”, a declarat Robert Niţă, pentru AS.ro.

Foresta Suceava, Steaua, Rapid, Hapoel Beer Sheva, Gloria Bistrița, Pandurii, AS Rocar și Viettel FC sunt cluburile pe la care a trecut în carieră Robert Niţă.