Reacția lui Florin Prunea, după promovarea Universității Craiova: “E echipa care a dominat și care merită”

Fost portar și președinte la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre promovarea echipei Universitatea Craiova în Liga 1.

Prunea consideră că Adrian Mititelu a fost nedreptățit și susține că el a fost singurul care a votat împotriva dezafilierii formației oltene.

„S-a făcut o greșeală la vremea respectivă. Eu am fost singurul din Adunarea Generală care a votat împotriva dezafilierii, la vremea respectivă eram președinte la Iași. Și a mai fost un club care s-a abținut, dacă nu mă înșel. Am făcut un fel de lobby pentru Craiova. Am spus că este inadmisibil ce s-a întâmplat.

Au trecut prin purgatoriu, au luat-o de jos și uite că au reușit. Patronul clubului, cu toate defectele, cu toate păcatele lui, este omul care a investit. Și investițiile au început acum 10 ani. A investit în jur de 20 de milioane numai atunci! 100%! A avut ofertă 5 milioane pentru Costea și nu l-a dat!

Dacă am da timpul înapoi, eu cred că a fost o mare greșeală ceea ce s-a întâmplat cu această echipă. După aceea, a plecat acel bulgăre care a fost greu de oprit, cu tot felul de procese, problemele financiare ale patronului… Fiul lui spune adevărul. Familia asta a trecut prin clipe grele. Toți banii lor s-au dus la fotbal.

Am vorbit aseară cu Trică, l-am felicitat. Vor să facă echipă. E o promovare care, din punctul meu de vedere, trebuia realizată mai de mult. E echipa care a dominat și care merită. Cum la fel cred cu tărie că și Rapid merită să promoveze”, a spus Florin Prunea, potrivit ProSport.

Universitatea Craiova a promovat în Liga I după ce a terminat la egalitate, joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa a opta a play-off-ului Ligii 2.

Echipa olteană ocupă primul loc în clasamentul play-off-ului, cu 50 de puncte.