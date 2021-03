Reacţia lui Eşanu, după ce a fost convocat la EURO U21: ,,Acum doi ani nici nu ştiam dacă mai pot să merg”

Partida din etapa a 27-a a Ligii 1, dintre Dinamo Bucureşti şi FC Argeş, disputată în Ştefan cel Mare, s-a terminat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1.

Golurile partidei au fost reuşite de Robert Grecu, în minutul 28, din pasa lui Malele, care ulterior a punctat din penalty, în minutul 84, pentru FC Argeş, respectiv Vlad Achim, în minutul 71, pentru Dinamo, după ce a prins un şut care nu i-a dat nicio şansă portarului advers.

Mihai Eşanu, portarul lui Dinamo, a vorbit la finalul jocului din Ştefan cel Mare despre cum a primit convocarea la naţionala de tineret. Acesta spune că i s-a întâmplat cel mai frumos lucru din viaţă, având în vedere că în urmă cu doi ani de zile a avut o accidentare care i-ar fi putut încheia cariera în fotbal.

,,Mai mult ca sigur este cea mai impotantă realizare din viața mea și mă bucur foarte mult. Dacă stau să mă gândesc, în urmă cu doi ani nu știam dacă voi mai putea să merg vreodată și a urmat o perioadă foarte grea, dar am muncit mult și vreau să mulțumesc familiei, prietenilor, antrenorilor cu care am lucrat și celor care au fost alături de mine, pentru că numai eu și ei știm prin ce am trecut.

Știu ce înseamnă lucrul acesta, e cel mai frumos lucru care mi se putea întâmpla.

Eram în drum spre antrenament, am primit ceva de la un delegat al clubului. Nici nu știam să citesc hârtia, că nu am mai primit niciodată așa ceva. L-am sunat: ce-i asta? Mi-a zis că sunt la lot.

Eram așa…nu știam ce să cred. Până când n-am văzut pe site-ul FRF, nu am crezut. Niște sentimente… Sincer, nu mi-au dat lacrimile, pentru că eram în vestiar și nu voiam să mă vadă băieții, dar dacă nu eram, sigur că îmi dădeau lacrimile. E ceva incredibil, e ca un vis pentru mine. Dar m-am trezit, meciul ăsta m-a trezit.”, a declarat Mihai Eşanu la finalul jocului cu FC Argeş.

După acest meci, Dinamo rămâne pe locul 14 în Liga 1, cu 27 de puncte acumulate în cele 27 de meciuri disputate în campionat.

De cealată parte, FC Argeş se află pe locul 7 în Liga 1, cu 36 de puncte adunate în cele 27 de meciuri jucate până în prezent.