Reacția lui Duckadam după atacul venit de la cel mai înalt nivel: “Oare când a fost sincer?”

Președintele de imagine al celor de la FCSB a fost uimit de reacția comandantului CSA Steaua, Mădălin Hîncu, la un mesaj postat pe Internet.

Acesta a fost luat prin suprindere de postarea reprezentantului MApN, mai ales că cei doi au avut o convorbire recentă.

“Este incredibil ceea ce îmi spuneți și chiar nu îmi vine să cred că domnul Hâncu a putut să scrie așa ceva despre mine. Oare când a fost sincer? Acum când vorbește cu suporterii despre mine în acest fel? Sau când m-a sunat personal pe 7 mai să mă felicite?

Atunci am vorbit ultima oară cu dânsul. Eu sunt Iuda? Eu sunt cel care împreună cu colegii mei am reușit să aducem în România cel mai prestigios trofeu câștigat vreodata de o echipă de a noastră”, a fost reacția lui Duckadam pentru Pro Sport.

Eroul de la Sevilla continuă să nu înțeleagă motivul pentru care este atât de “contestat” de tabăra adversă.

“Cu ce am trădat eu clubul Steaua? Cu ce am trădat eu Armata? Dacă nu era Gigi Becali eu nu mai aveam nicio legătură cu Steaua din ziua în care am plecat de la acest club. Aștept să apară în presă acel comentariu.

Vreau să vad și eu cu ochii mei ce a putut să scrie despre mine acest domn comandant. Dacă Gigi Becali nu era prin 2002 poate că acum nici nu mai aveam despre ce să vorbim. Știm toți că el a salvat Steaua de la faliment”, a completat portarul legendar al Stelei.