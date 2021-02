Reacția lui Dan Petrescu, după remiza cu penultima clasată din Turcia: “Sunt foarte mulțumit”

Dan Petrescu nu este supărat pentru remiza înregistrată de Kayserispor sâmbătă, pe teren propriu, cu Ankaragucu, scor 0-0, în cadrul etapei a 25-a a campionatului Turciei.

Tehnicianul român s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi.

„Sunt foarte mulțumit de reacția pe care i-au arătat-o ​​jucătorii mei pe teren, de înțelegerea jocului și de comportamentul lor. Sunt foarte fericit că se luptă. Am făcut totul pentru a înscrie goluri astăzi. Am marcat un gol, dar a fost anulat. Pot spune ghinion.

Am încercat foarte mult, am încercat din greu și am obținut un punct. Ne pare rău că doar un punct. Am fi meritat victoria. Avem speranțe pentru mai bine. Echipa a luptat bine astăzi”, a spus Dan Petrescu, după meci.

În urma acestei remize, Kayserispor a urcat pe locul 15, cu 25 de puncte, iar Ankaragucu este pe locul 20, penultimul, cu 19 puncte. Etapa următoare, formația pregătită de Dan Petrescu va evolua, în deplasare, cu Sivasspor.