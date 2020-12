Reacția legendarului Pele după ce recordul său a fost egalat: “Te admir foarte mult”

Starul argentinian a egalat recordul legendarului Pele (80 ani), acela al numărului de goluri marcate pentru o singură echipă.

Messi a înscris golul 643 pentru “Blaugrana” în remiza de pe Camp Nou cu Valencia scor 2-2.

Brazilianul Pele a ținut să îl felicite pe Messi pentru performanța reușită.

“Când din inima ta se revarsă iubirea, este dificil să îţi schimbi calea. La fel ca tine, ştiu cum este să iubeşti să porţi în fiecare zi acelaşi tricou. La fel ca tine, ştiu că nimic nu este mai bun decât locul în care ne simţim acasă.”

“Felicitări pentru recordul tău istoric, Lionel. Dar mai presus de orice, felicitări pentru cariera ta frumoasă la Barcelona. Poveşti ca ale noastre, de iubire pentru un singur club atât de mult timp şi, din nefericire, vor fi din ce în ce mai rare în fotbal. Te admir foarte mult”, a scris Pele pe reţelele de socializare.

View this post on Instagram

FC Barcelona nu a trecut cu vederea performanța reușită de căpitanul ei, pe care acum îl consideră un rege.

👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴

Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐

🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020