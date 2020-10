Reacția jucătorilor spanioli după rușinea cu Sepsi: “Nu avem scuze. Trebuie să luptăm în continuare.”

Jucătorii spanioli de la Dinamo, Borja Valle și Isma Lopez, au transmis un mesaj pe Instagram. Aceștia au spus că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația in care se află echipa din “Ștefan Cel Mare” și tot ei trebuie să schimbe situația în momentul de față.

“Orice ar fi, noi trebuie să schimbăm situația! Nu avem scuze”, a fost mesajul transmis de Borja Valle.

Anyway, we have to turn this around, no excuses! #family #maximumresponsability pic.twitter.com/QnLQB1kCPL

“Avem multe lucruri de îmbunătățit… Vom continua să ne luptăm indiferent cât de grea poate părea situația!”, a scris si Isma Lopez.

¡Mucho que mejorar! ¡Lucharemos para cambiar está situación!

Many things to improve… We keep fighting no matter how hard the situation may seem!#DDB pic.twitter.com/kWHhMHCY9a

— Ismael López Blanco (@ilopezb90) October 25, 2020