Reacţia lui Duşan Uhrin după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei: ,,Jucătorii sunt afectaţi”

Duşan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo, a recţionat după ce echipa din Ştefan cel Mare a ratat calificarea în finala Cupei României.

Elevii lui Uhrin au fost foarte aproape de finală, dar loviturile de la 11 metri ratate de Mihaiu şi Nepomuceno au făcut ca în finală să meargă Astra.

Acesta spune că e păcat de faptul că Dinamo a ratat finala, iar jucătorii sunt afectaţi în acest moment, având în vedere şi situaţia clubului.

,,A fost o loterie la penalty-uri. Am fost atât de aproape de finală. E păcat că am ratat calificarea. Noi am jucat bine, încă de la început. Știam că Astra e un adversar puternic. Am marcat un gol din noroc, puteam să marcăm iar. Asta este, acum trebuie să ne concentrăm pe campionat.

Jucătorii sunt afectați, dar sper că vor fi pregătiți pentru finalul de sezon. Nu suntem salvați, trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci, să evităm locul de baraj.”, a declarat Duşan Uhrin, al finalul meciului cu Astra.