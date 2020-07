Meciul Astra Giurgiu – Universitatea Craiova, din play-off-ul Ligii 1, a fost amânat, după depistarea unui caz de coronavirus la Astra. Conducerea Craiovei este nemulțumită și așteaptă programarea partidei în zilele următoare.

Echipa din Bănie a făcut deja deplasarea până la Giurgiu, iar finanțatorul oltenilor, Mihai Rotaru, a decis ca formația să nu plece din oraș.

Meciul Astra – Craiova, din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1, era programat să înceapă la ora 21:30.

„Am fi amatori dacă am face asta. Am avut o tentativă să plecăm, dar ne-am dat seama că poate interveni DSP. Sunt abordări diferite în funcție de zonă, am văzut că cei de la Cluj au decis ceva, cei din Ilfov altceva. Giurgiu poate avea altă abordare și rămânem pe loc. Ne putem trezi că suntem reprogramați vineri, apoi să ne întoarcem. Am discutat cu staff-ul, cu căpitanii, toți au vrut același lucru. Rămânem pe loc, ne antrenăm.

Mâine, după Adunarea Generală, vom cunoaște ce se întâmplă. Teoretic, ar trebui ca acest meci să nu se mai dispute, sunt cele mai mari șanse. Ei trebuie să stea 5 zile, apoi să se retesteze. Dar știm că nu mai sunt date. În primul rând noi vrem să jucăm pe teren. Nu așteptăm pomeni. Vedem ce se va întâmpla. Dacă nu se joacă, ne vom cere drepturile, vom vedea ce spun regulamentele. Da, e o variantă (referitor la câștigarea meciului cu 3-0)”, a declarat Rotaru pentru DigiSport.

Craiova vrea să câștige titlul în prima ligă, după 29 de ani de pauză, fiind la concurență cu CFR Cluj, campioana din ultimele două sezoane.

„Toți jucătorii vor titlul. Sunt ca tigrul la pradă, ca leul când simte sânge! Au zis că nu vor să meargă acasă acum, vor să stea la Giurgiu, să joace și să câștige”, a spus Mihai Rotaru.