Reacția Cristinei Neagu după ce Federația a lăsat-o pe CSM la mâna EHF: “Este nedrept”

Sezonul 2019-2020 a început sub semnul întrebării pentru mine din cauza problemelor la genunchi. Am început totuși să joc și într-un timp foarte scurt am reușit să revin la forma dinaintea accidentării și am jucat la cel mai înalt nivel. Apoi, sportul a fost și el oprit de către pandemia de Coronavirus. A urmat o perioadă de incertitudini și n-am știut dacă vom reuși să terminăm acest sezon pe terenul de handbal. Astăzi, Federația Română de Handbal a decis să înghețe campionatul cu clasamentul actual, fără acordarea medaliilor de campioni. Este o decizie nedreaptă care ne dezavantajează. Eram echipa favorită să câștigăm titlul în acest sezon, și singurul motiv pentru care eram pe locul 2 în acest moment, îl reprezenta faptul că aveam un meci mai puțin disputat decât alte echipe. O restanță pe care cel mai probabil am fi câștigat-o. Sper să primim wild-card si să jucăm în Liga Campionilor în sezonul viitor, acolo unde ne este locul și ar fi trebuit să fim calificate direct. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut pe parcursul acestui sezon și sper să ne bucurăm curând de handbal, cu săli pline și spectacol pe teren. Aveți grijă de voi și să ne revedem sănătoși! #CN8 #unstoppable @redbullro Ps: dezamăgirea nu o reprezintă neacordarea titlului, ci stabilirea locul 1 care inseamnă calificare directă în Liga Campionilor!