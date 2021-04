Reacţia lui Andrei Ciolacu, după succesul la limită cu Csikszereda: ,,Pe final am îngreunat situaţia! Cu suporteri ar fi fost incendiar meciul cu Rapid”

FC Universitatea Craiova 1948, echipă unde evoluează şi Andrei Ciolacu, s-a impus în meciul 3 din play-off, contra Csikszereda, scor 2-1

Golurile formaţiei pregătite de Eugen Trică au fost marcate de către Compagno, în minutul 22 al meciului, respectiv de Andrei Ciolacu, în minutul 52, din penalty, iar pentru Csikszereda a marcat în minutul 82 Bauza.

La finalul jocului de la Miercurea Ciuc, atacantul oltenilor a recunoscut că echipa sa şi-a îngreunat singură situaţia pe final, când a încasat un gol dintr-o fază care nu anunţa nimic. Despre meciul din etapa următoare cu Rapid, acesta este de părere că va fi o partidă incendiară, însă îi pare rău că nu au voie şi suporterii în tribune.

,,Cum să îmi fie frică? Fiind atacant trebuie să ai sânge rece acolo și mi-am asumat executarea panalty-ului. Mă bucur că am înscris și că am obținut un avantaj de două goluri. Pe final nu pot spune că am tremurat puțin, dar ne-am îngreunat situația. Eu consider că am câștigat un meci pe care l-am controlat de la un capăt la celălalt.

E normal ca ei să conteste penalty-ul nostru, nu le convenea, dar eu consider că a fost un penalty clar. Voi revedea și eu faza, dar am fost tras și am căzut. A fost o neglijență a fundașului, iar eu consider că arbitrajul a fost bun astăzi.

Ușor, ușor căpătâm ritm. Am avut un start mai greu în acest an, am pierdut niște puncte importante, dar e important că ne-am revenit în play-off, unde este strâns clasamentul și fiecare meci contează. Mă bucur că am revenit pe primul loc și ne așteaptă un meci incendiar cu Rapid, un meci special pentru toată suflarea. Mai ales pentru mine. Eu consider că e un meci în care putem lua o opțiune importantă pentru promovare.

Consider că e o presiune bună pe care o punem unii pe alții. Și noi pei ei, și ei pe noi. Asta ne ajută să rămânem concentrați și să obținem aceste victorii, să luptăm până la capăt, pentru că fiecare adversar este incomod. Va fi un meci foarte special, am mai jucat o singură dată contra lor, în turul campionatului, la acel 5-0, iar acum va fi un meci la fel de important, în play-off.

Sper să jucăm la victorie și să prestăm un joc bun. Până acum, așa pare că e o luptă între noi și Rapid, dar trebuie să ținem cont că am jucat doar trei etape în play-off și orice se poate întâmpla.

Trebuie să rămânem concentrați și să jucăm fotbal până la capăt. Să arătăm atitudine, seriozitate, să nu ne dăm bătuți și să ducem echipa acolo unde îi este locul, în Liga 1. Să ne bucurăm alături de suporteri. Mi-aș fi dorit ca și azi să fie într-un număr cât mai mare, dar iată că și așa, la o deplasare lungă, au fost câțiva lângă noi. Știu că la meciul cu Rapid, cu suporteri, ar fi fost incendiar. Sper însă să facem spectacol și în Liga 1 să promovăm alături de Rapid.”, a declarat Andrei Ciolacu, la finalul jocului cu cei de la Miercurea Ciuc.

În urma rezultatului din această etapă, FC Universitatea Craiova 1948 a revenit pe primul loc în play-off-ul Ligii a 2-a, unde a ajuns la 42 de puncte acumulate în clasament.

De cealaltă parte, FK Csikszereda se află pe ultimul loc în play-off-ul Ligii a 2-a, cu doar 33 de puncte acumulate până acum.