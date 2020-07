Răzvan Raț, surprins că Mircea Lucescu a mers la Dinamo Kiev! “Nu îi va fi ușor, este un moment de răscruce”

Venirea lui Mircea Lucescu (74 de ani) la Dinamo Kiev nu a fost primită cu entuziasm de către toți fanii vicecampioanei Ucrainei. Răzvan Raț, care a cucerit Cupa UEFA alături de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, a fost surprins de decizia antrenorului român să meargă la marea rivală.

Mircea Lucescu a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo Kiev, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Mircea Lucescu este al patrulea român care ajunge la Dinamo Kiev, după Tiberiu Ghioane, Florin Cernat și Cristian Irimia.

Mircea Lucescu a făcut istorie la marea rivală a lui Dinamo Kiev, Șahtior Donețk, echipă pe care a antrenat-o în perioada 2004–2016. A câștigat 8 titluri, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei, dar și Cupa UEFA în 2009.

“M-a surprins că nea Mircea a ales să o antreneze pe Dinamo Kiev. Am aflat din presă. Nu îi va fi ușor, este un moment de răscruce pentru cei de la Dinamo, dar cred că o să îi ajute. Când am jucat în Spania (n.a. – la Rayo Vallecano), m-a vrut Dinamo Kiev și pe mine, au fost discuții, dar i-am refuzat din start. Nu puteam să mă duc acolo! Șahtior este parte din mine, din ADN-ul meu. Am rămas un fan înfocat al lui Șahtior, îi urmăresc și acum.

Nu-l cunosc bine pe Surkis (n.a. – patronul lui Dinamo Kiev), dar știu că nu este singurul finanțator de acolo. El a ajuns în 2002 la Dinamo, Rinat Ahmetov a venit la Șahtior în urmă cu 20 de ani, iar clubul a crescut imediat.

Mircea Lucescu a reușit lucruri extraordinare, după Nevio Scala și Bernd Schuster. Spre deosebire de Dinamo Kiev, diferența era imensă. Noi, cu Șahtior, eram an de an în grupele Ligii Campionilor și chiar ajungeam în optimi.

Până să vină Ahmetov, toată Europa vorbea doar de Dinamo Kiev, din Ucraina, dar apoi lucrurile s-au schimbat radical și doar Șahtior a contat cu adevărat pe plan european“, a spus Răzvan Raț pentru ProSport.

Dinamo Kiev s-a clasat pe locul doi în această ediție de campionat, la 23 de puncte distanță de Șahtior Donețk, și va juca în preliminariile Ligii Campionilor.

Dinamo Kiev rămâne cea mai titrată echipă din Ucraina, cu 15 trofee în prima ligă.