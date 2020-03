Răzvan Marin are o situație complicată în Olanda! “Nu am fost lăsat să plec”

Răzvan Marin nu a reușit să se impună la Ajax Amsterdam și trece prin momente grele. Mijlocașul român a avut oferte și a vrut să plece din Olanda, dar nu a fost lăsat de către ‘lăncieri’.

12,5 milioane de euro a plătit Ajax, în vara anului 2019, pentru transferul lui Răzvan Marin (23 de ani) de la Standard Liege.

Mijlocașul a bifat 17 apariții (808 minute) pentru Ajax, în toate competițiile. Între timp, cota lui a scăzut de la 13,5 la 10 milioane de euro.

În perioada de transferuri din iarnă, Marin a fost dorit de către liderul clasamentului din Belgia, Club Brugge.

“Nu știu nimic de oferta de la Brugge. Acum? În perioada asta? În perioada de iarnă, da. Deocamdată nu știu nimic, totul este blocat și nu am cum să mă gândesc la asta, Impresarul meu e italian și e blocat în Italia, el este perfect sănătos, am vorbit cu el, numai că în Italia situația e destul de nasoală, pentru că n-ai voie să ieși din casă, trebuie să completezi anumite hârtii.

A fost ceva în iarnă. Brugge nu a fost singura, dar nu am fost lăsat să plec, mi s-a transmis că e nevoie de mine și nu am avut ce să fac. Eu mi-am dorit să plec ca să joc. Dar sunt sub contract cu Ajax și nu am ce să fac“, a spus Răzvan Marin la DigiSport.

Ajax Amsterdam este lider în Eredivisie, la egalitate de puncte cu AZ Alkmaar. Campionatul este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.