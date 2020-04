Răzvan Lucescu sare în apărarea lui Ianis Hagi după ce Răducioiu a spus că nu ar face față la Lazio

Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal îi ia apărarea lui Ianis Hagi și le transmite celor care îl critică acum pe tânărul fotbalist român să se uite în oglindă înainte de a vorbi despre acesta.

Afirmațiile tehnicianului român vin în contextul în care Răducioiu a declarat că Ianis Hagi nu ar face față la Napoli, club despre care se spune că-l dorește pe fiul „Regelui”.

„Nu știu dacă Ianis Hagi va fi numărul unu în Europa, numărul unu la Rangers sau numărul unu în România. Dar are o valoare care îi permite să aibă o viață profesională la un nivel foarte bun și să realizeze ceva. Cei care îl ironizează să se uite în oglindă să vadă ce au realizat.

Are talent și are o educație profesională corectă. Are nevoie să fie puternic. El va trece prin niște dezamăgiri și trebuie să treacă mai departe peste aceste frustrări pentru a ajunge cu adevărat în top. Are în față un viitor bun”, a declarat Răzvan Lucescu pentru Antena Sport.