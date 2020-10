Răzvan Lucescu a fost „spion”: „M-au prins doi și mi-au dat la pumni…”

Avantaje și … dezavantaje. Răzvan Lucescu a spus că nu a avut parte doar de avantaje ca fiu al lui Mircea Lucescu.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, a lui Ovidiu Ioanițoaia, Răzvan Lucescu a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-a avut în carieră fiind fiul lui Mircea Lucescu.

“Am avut avantaje, dar și dezavantaje. Avantaje că fac ce-și dorește fiecare om în viață, să facă ce iubește. Pasiunea asta mi-a fost transmisă, vrând-nevrând. Poate nevrând, că prima dată m-a dus la tenis. Nu știu dacă puteam să am o altă carieră, ca fotbalist. Îmi spunea că-mi va fi foarte greu când o să fiu la juniori și după aceea pentru că mă vor urmări cu ochi critici comparându-mă cu el, după o carieră întreagă, și că asta mi-ar dăuna. Și-atunci mi-a intrat în cap ideea să fiu portar.

Am învățat de la tata ce înseamnă riguriozitatea muncii. Cum își pregătea antrenamentele, meciurile. Era maniac! Am participat la multe discuții chiar și cu prietenii lui. M-a introdus de la început, de mic, în atmosfera de echipă și am învățat foarte multe. Pentru mine, vestiarul a fost și e ceva important. Am crescut acolo, e a doua mea casă! Am intrat în el de la 3 ani. Marele dezavantaj a fost că toată lumea mi-a contestat și școala, și iubitele că-s cu mine din interes. Și prietenii la fel. Undeva lasă urme. Când m-am apucat antrenorat se spunea că primesc telefoane, scheme de la tata…”.

Răzvan a povestit un episod din copilărie, când îi spiona pe jucătorii tatălui său.

“Atunci am fost mascota băieților, dar și spionul tatălui meu. Mi-aduc aminte că, la Hunedoara, am plecat de la antrenamentul copiilor, aveam 12 ani, și am intrat într-o cofetărie să-mi caut o prăjitură. Mi s-au dus ochii în sus, la etaj, unde era o mansardă. Acolo erau jucătorii, cu berea… M-am dus acasă și i-am zis lui tata: «Vezi că sunt acolo, era ora 4:00 și beau bere». Asta era într-o joi. Duminică, atunci când m-am dus în vestiar, m-au prins doi dintre ei și m-au băgat într-un coș și mi-au dat la pumni…. Că i-am trădat. Ha, ha, ha!”.