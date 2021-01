Răzvan Dâlbea vrea un singur lucru: “Din suflet îmi doresc să promoveze cu această echipă!”

Răzvan Dâlbea (39 ani), veteranul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre perioada petrecută la Rapid.

Mijlocașul sibienilor a vorbit despre începutul carierei lui de fotbalist dar și despre perioada petrecută în Giulești.

Singurul regret al lui Răzvan Dâlbea este că nu a reușit să debuteze pentru formația alb-vișinie dar a mărturisit că a avut multe de învățat de la idolii din Giulești cum ar fi Daniel Pancu, Marius Măldărașanu sau Adrian Iencsi.

“Cariera mi-am inceput-o la Aiud, în oraşul natal, la Metal Aiud, am jucat acolo până la 14 ani. Apoi am plecat la Cluj, am urmat şi liceul şi am jucat în cadrul Academiei Universităţii Cluj. Acolo am crescut, m-am dezvoltat, ca fotbalist şi ca om.

În urma terminării junioratului, am plecat la Bucureşti şi am jucat la Rapid Bucureşti, unde am avut ocazia să stau 2 ani în Giuleşti şi pot să spun că m-am îndrăgostit în această perioadă de echipa Rapid, de fanii ei. A fost o perioadă în care am învăţat foarte multe, i-am avut pe Daniel Pancu, era unul dintre idolii tribunelor, Măldărăşanu, Adrian Iencsi, erau foarte mulţi.” a declarat Răzvan Dâlbea pentru Telekom Sport.

“Întreaga echipă era o echipă de vedete, care a câştigat campionatul în acei ani. Am fost coleg cu Daniel Niculae în acea perioadă, eram câţiva jucători foarte tineri, care făceam parte din lotul primei echipe, eram în lotul lărgit al echipei Rapid. Daniel Niculae, Nicolae Grigore, ei au ajuns să şi debuteze şi să facă o adevărată carieră la Rapid.

Am un regret aşa că nu am debutat pentru Rapid, dar am învăţat foarte multe în acea perioadă şi sunt foarte recunoscător că am făcut parte din acea echipă”a declarat Dâlbea pentru sursa citată.

Răzvan Dâlbea speră acum ca giuleştenii să își îndeplinească obiecutivul și să promoveze în Liga 1.

“Mă bucur pentru Nicolae Grigore, e bine că li se dă încredere antrenorilor tineri. Îi doresc să-l prindă 2021 în prima ligă, cu Rapid. Din suflet îmi doresc să promoveze cu această echipă” a declarat Dâlbea pentru sursa citată.