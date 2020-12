Răzvan Burleanu a vorbit, joi, despre scandalul cu tentă rasistă în care a fost implicat arbitrul Sebastian Colțescu la meciul PSG – Başakşehir.

Preşedintele Federației Române de Fotbal aşteaptă o decizie luată de UEFA în cazul arbitrului oltean, înainte ca forul de la București să se pronunțe. De asemenea, a anunțat că i-a sunat pe Colţescu şi Ovidiu Haţegan pentru a afla şi poziţia lor în acest scandal.

“Au apărut elemente noi, de aceea nu am apărut în spaţiul public. Contextul este unul destul de fluid. UEFA a demarat o anchetă pentru a descifra toate detaliile şi întregul context, prin urmare nu ne rămâne decât să aşteptăm concluzia. Până la o sentinţă din partea UEFA, brigada din România trebuie să se bucure de prezumpţia de nevinovăţie. Poziţia noastră, a FRF, rămâne aceeaşi, una bazată pe principii şi valori.

Am vorbit şi cu Haţegan, şi cu Sebastian Colţescu. A fost o discuţie privată în care am vrut să aflu şi poziţia lor. Ceea ce pot să vă spun este că din informaţiile transmise de ei sunt şi cele care au apărut în spaţiul public. Am sesizat UEFA să deschidă o altă anchetă pentru a investiga ce s-a întâmplat până la acel incident.

(n.r – Ce riscă Sebastian Colţescu pe plan intern?) Nu ştim în momentul de faţă, dar aşteptăm să se finalizeze această anchetă. Apoi, bineînţeles vom vedea ce paşi vom urma. Este exclus ca Haţegan să fie afectat. În presa franceză se vorbeşte despre militantismul lui Demba Ba, deci nu cred că imaginea arbitrajului românesc va fi afectată“, a spus Răzvan Burleanu, la o conferința de presă organizată joi.

Meciul de fotbal Paris Saint-Germain – Istanbul Başakşehir, din cadrul etapei a șasea a grupelor Ligii Campionilor, a fost întrerupt în urma unui incident considerat rasist.

Arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu, într-o conversație cu Ovidiu Hațegan, l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce, camerunezul Pierre Achille Webo, cu termenul de ”ăla negru”. Cele două echipe au părăsit terenul acuzând remărci rasiste din partea celui de-al patrulea arbitru.