Răzvan Burleanu, după ce a devenit membru în Consiliul FIFA: ,,Prin acest demers mi-am dorit să inspir şi alţi tineri români”

În cel de-al 45-lea Congres al FIFA, Răzvan Burleanu a fost ales în noua funcţie, alături de alţi trei preşedinţi care reprezintă federaţiile de fotbal din ţările lor: Georgios Koumas (Cipru), Peter Peters (Germania) și Dejan Savicervic (Muntenegru).

Congratulations to the four individuals elected or re-elected as members of the FIFA Council for a four-year term of office.

🇷🇴 Răzvan Burleanu

🇨🇾 Georgios Koumas

🇩🇪 Peter Peters

🇲🇪 Dejan Savićević#UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021