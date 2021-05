Războiul CSA-FCSB, pentru palmares, continuă: “Suporterii nu sunt proști”

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, și Asociația „Salvați Steaua” continuă conflictul. Asociația „Salvați Steaua”, reprezentată de Gigi Mustață, a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat decizia luată de Instanță.

Pocesul cu privire la palmares a fost amânat pentru data de 14 iunie.

„Astăzi, Curtea de Apel București s-a pronunțat asupra probelor propuse de Asociația Salvați Steaua și a decis în sensul încuviințării înscrisurilor depuse de noi. Prin urmare, procesul va continua la termenul din 14 iunie avându-se în vedere, printre altele, și împrejurarea semnalată de noi privitoare la recunoașterea Clubului Sportiv al Armatei a ‘desprinderii secției de fotbal’ în anul 1998”, se arată pe pagina de Facebook a Asociației „Salvați Steaua”.

În schimb, Florin Talpan susține că Instanța nu va mai accepta probe noi în acest dosar.

„Indiferent de apartenență, suporterii nu sunt proști. Și nici fraieri așa cum îi consideră unii. Mai nou, chiar dacă nu sunt juriști, practicieni în drept, aceștia se informează, citesc, studiaza. Cu alte cuvinte, nu pot fi mințiți!

În privința incheierii interlocutorii de azi din dosarul 48951/3/2017, Curtea de Apel București a dispus:

Solutia pe scurt: „Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei, ca neîntemeiată. Încuviinţează proba cu înscrisuri, respectiv cele deja depuse la dosar, pentru intimatul-reclamant (Clubul Sportiv al Armatei Steaua București) şi pentru intervenienta Asociaţia Salvaţi Steaua. Respinge celelalte probe solicitate de părţi ca nefiind utile soluţionării cauzei. Pronunţată azi 10.05.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Încheiere de şedinţă 10.05.2021”.

PRECIZĂRI PENTRU SUPORTERI

Intervenienții uită ceea ce este foarte important să vă precizeze: Admiterea probatoriului cu înscrisurile existente la dosarul cauzei este cea mai recunoscută modalitate (100%) de judecare a dosarelor indiferent de cauză și obiect.

Toate părțile din dosar au solicitat judecarea cauzei în baza înscrisurilor existente. Însă apelantul și intervenienții au mai solicitat și alt probatoriu pe care vi-l arăt acum.

FCSB a solicitat proba cu înscrisuri noi, dar nu a depus în apel niciun înscris. Deci, FCSB este decăzut să mai depună alte înscrisuri de acum încolo în dosar.

FCSB a solicitat proba cu interogatoriul intimatei–reclamante Clubul Sportiv al Armatei Steaua București dar i-a fost respinsă această probă. Tot FCSB a solicitat și proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitate contabilitate, dar și această probă i-a fost respinsă. FCSB–ului i s-a respins solicitarea probatoriului constând în formularea de către instanța de judecată a unei adrese către FRF prin care să se precizeze de către FRF dacă FCSB este continuatoarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București sau nu!

In privinta intervenientilor,care se lauda „cu ce au obtinut ei azi in instanta”, va precizez ca li s-a admis doar proba cu inscrisurile depuse la dosar si anume statutul Asociatiei,( netradus de catre un traducator autorizat asa cum prevede art 150 alin 4 din codul de procedura civila, iar alte inscrisuri sau dovezi in sprijinul FCSB nu au depus) li s-a respins solicitarea probatoriului constand in formularea de catre instanta de judecata a unei adrese catre FRF prin care sa se precizeze de catre FRF daca FCSB este continuatoarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti sau nu!

Aceasta solicitara hilara era oricum inadmisibila din prisma codului de procedura civila. Ca practician al dreptului, ca jurist dar nu in ultimul rand, imi plac oamenii corecti. Care isi asuma atunci cand pierd sau castiga. Dar care sunt corecti si nu mincinosi! Poti fi mincinos si prin omisiunea adevarului! Unii mai au de invatat de la viata! Le urez succes!”, a scris Florin Talpan, pe Facebook.

CSA Steaua are în palmares 21 de titluri de campioană a României, 20 de Cupe ale României, 4 Supercupe, o Cupă a Campionilor Europeni și o Supercupă a Europei. FCSB are 5 titluri de campioană, 3 Cupe ale României, două Supercupe și două Cupe ale Ligii.