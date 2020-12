Războiul Adi Popa – FCSB continuă: ”Duce spre SF ce se întâmplă la noi!”

Adi Popa (32 ani), fostul jucător al roș-albaștrilor, încă se luptă în instanță cu echipa patronatâ de Gigi Becali.

”Motoreta” a fost trimisă în șomaj tehnic în perioada stării de urgență, însă nu a fost de acord, motiv pentru care și-a căutat dreptatea la comisiile federale.

Chiar dacă a avut câștig de cauză, Adi Popa nu a primit motivarea deciziei, iar FCSB încă nu este nevoită să îi plătească restanțele salariale.

“Șomajul tehnic era de 22 de milioane. Ciudată această chestie cu șomajul, duce spre SF ce se întâmplă la noi, în România. Nu mi s-ar părea normal, chiar dacă ar fi legal, să ți se reducă salariul cu 90%, e incredibil.

Am câștigat jumătate din bani în prima instanță, iar în a doua am câștigat restul. Dar sunt două luni de când nu am primit motivarea. Am câștigat, dar nu știu ce am câștigat.

Am câștigat restul banilor, dar clubul nu plătește până nu vine motivarea. Nu înțeleg cum se judecă. Am câștigat ceva, dar nu știu ce. Sunt reprezentat de AFAN, însă n-au ce să facă.” a declarat Adi Popa pentru Digi Sport.