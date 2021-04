Război între antrenorii lui Dinamo! Jerry Gane îi răspunde lui Dușan Uhrin Jr: “Să nu mai stea să se plângă”

Dinamo este penultima în Liga 1 și tremură serios și în acest sezon pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului românesc!

Problemele financiare ale “alb-roșilor”, cumulate cu cele sportive, i-au dus pe “câini” în zona fierbinte a clasamentului, iar fanii echipei se tem de un dezastru la finalul acestui sezon. Dinamo ocupă în acest moment locul 15 în Liga 1 și a ajuns la 13 partide fără victorie în campionat.

Venit în Ștefan cel Mare ca o adevărată gură de oxigen, cehul Dușan Uhrin Jr. se pare că nu a reușit să schimbe multe la echipă, iar “alb-roșii” și-au continuat evoluțiile modeste și după sosirea sa. La scurt timp după ce Uhrin s-a plâns de forma fizică slabă a jucătorilor, fostul antrenor al “câinilor”, Jerry Gane, a ținut să îi dea o replică pe măsură actualului tehnician din “Groapă”.

“Eu nu înțeleg cum poate cineva să se plângă de ceva de acum 3 luni. Eu am plecat de mai bine de două luni, dar cine vrea să vadă ce antrenamente făceam eu o poate face foarte ușor fiindcă sunt înregistrate.

S-a lucrat foarte bine cât am fost eu acolo, dovadă că am făcut față mult mai bine decât acum, deși și atunci era același ritm de meciuri, din 3 în 3 zile. În plus, nu mi se pare acum să fie o problemă fizică la echipă, ci mai degrabă una mentală, că nu s-a mai câștigat un meci de foarte mult timp.

Mă deranjează că se referă la o perioadă pe care nu o cunoaște și chiar nu-i permit să facă astfel de aprecieri. Și el, dar și alți antrenori străini, atunci când preiau o echipă ar trebui să-și asume responsabilitatea și să și găsească soluții.

Să nu mai stea să se plângă și să se ascundă după tot felul de scuze. Dacă ai decis să vii și să preiei o echipă, despre care știai că are dificultăți și e într-o situație complicată, atunci fă de așa natură să o ajuți și să o scoți de acolo. Altfel, să stai să se plângi și să dai vina pe alții e cel mai simplu de făcut”, a declarat Jerry Gane, potrivit GSP.