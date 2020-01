Transferul lui Harlem Gnohere în străinătate a căzut, iar atacantul francez se va alătura lotului condus de Bogdan Argeș Vintilă în Marbella.

Ratarea transferului poate îl supără pe Gigi Becali, care pierde o sumă importantă de bani, dar îl bucură pe Vintilă, care poate conta din nou pe un atacant de careu.

„Gnogere probabil că se va întoarce. Să vedem care din ei se va întoarce. ”Bizonul” fit a avut multe de spus din perioada când a fost în formă. El a venit foarte bine pregătit din vacanță”, a spus Mihai Stoica.

Harlem Gnohere ar fi trebuit să ajungă la un club din Arabia Saudită, însă înțelegerea a căzut după ce intermediarii mutării au încercat să câștige un comision mai mare decât suma de transfer cerută de Becali în schimbul atacantului.

”Eu am cerut pe el 800.000, am făcut hârtie, au zis că 100% se face, așa că nu l-am mai trimis în cantonament. După aceea au zis, da domn’ne, dar noi am obținut 1.800.000. Ne-ai da nouă un milion.

Băi, voi sunteți nebuni? Cum să vă dau eu un milion? Stai să facă. Dăm și impozit la statul român 150.000 de euro. Le-am zis, stați să fac o scrisoare către Ministerul Finanțelor și la DNA, pentru că au făcut oameni pușcărie pentru așa ceva”, spunea Gigi Becali cu ceva zile în urmă.