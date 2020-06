Răspunsul lui Daniel Pancu după ultimul atac la adresa sa: “Sper să se oprească înțepăturile”

Președintele Rapidului a fost deranjat de afirmațiile lui Nicolae Stanciu din urmă cu doar câteva zile.

Iar reacția idolului din Giulești nu a întârziat să apară.

„E cumnatul meu și îl respect enorm, dar asta e urât cu echipă gata formată când am luat niște copii la Liga 3, am avut cele mai multe goluri marcate, cel mai mare punctaj. Nu sunt naiv și cred în continuare că nu am fost naiv. A răspuns ceea ce crede el, dar în multe lucruri spuse pe acolo greșește. Fundașii aveau salariul mai mic” a spus Pancu despre fostul său coechipier pentru Pro Sport.

Pancu a promovat Rapidul în Liga 2 și a fost demis din funcția de antrenor înainte de întreruperea campionatului.

“În momentul în care am câștigat derby-urile sau când am promovat nu l-am auzit pe niciunul să iasă cu vreo declarație. În schimb, în momentul ăsta, s-au adunat. Ei au dreptul să vorbească despre Rapid, despre ceea ce se întâmplă la Rapid, au tot dreptul să critice.

Acum sper să se oprească înțepăturile la adresa mea. Eu nu îi analizez pe ei, nu vorbesc despre persoanele lor, despre viața lor, despre ce fac ei. Deciziile sunt ale mele și doar ale mele”, s-a revoltat fostul mare atacant al Rapidului.

Acesta a acceptat în urmă cu doua săptămâni să devină oficial al clubului din Grant.

“El are stofă de antrenor, dar ca majoritatea jucătorilor care au fost genii în fotbal, de au lucrat la creație, ei trebuie să aibă pe mână echipe deja cu un lot făcut, cu transferuri, cu buget, cu stadion, deci nu sunt făcuți să înceapă de la Divizia a 4-a, a 3-a. Cu siguranță, eu i-aș da pe mână o echipă bună din Liga 1”, a fost declarația lui Nicolae Stanciu în urma căreia Pancu a simțit nevoia să răspundă.