Rapid, doar remiză cu CS Mioveni! Alexa: „Sunt foarte supărat”

Rapid a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat în compania formației, marţi, în deplasare, în play-off-ul Ligii 2.

Alexa consideră că rezultatul este unul nedrept, deoarece Rapidul a fost echipa mai bună.

„Am ales soluţia greşită tot timpul, atunci când am avut situaţii bune de gol, nu am reuşit să le fructificăm. Ca manieră de joc am fost peste ei, dar din păcate ne lipseşte agresivitatea şi uneori, execuţia”, a spus Dan Alexa la finalul meciului cu Mioveni.

Deși gazdele au evoluat cu un jucător mai puțin, rapidiștii nu au reușit să străpungă apărarea compactă a celor de la Mioveni nici când Alexa a trimis doi atacanți pe teren. „Am încercat cu doi atacanţi după ce a fost eliminat Costin, dar din păcate nu am găsit soluţiile potrivite în careul advers”, a mai spus Alexa.

În urma play-off-ului ligii secunde vor fi stabilite echipele care promovează în prima ligă, dar și formația care va disputa barajul pentru rămânere/promovare în Liga 1.

Primele două clasate la finalul celor cinci runde din play-off se vor califica direct, în timp ce echipa de pe locul 3 va juca un baraj cu formaţia de pe locul 12 din Liga 1.