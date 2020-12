Rapid are sete de performanță! Nicolae Grigore: ”Așa vom juca în fiecare meci!”

Nicolae Grigore, antrenorul Rapidului, a oferit prima reacție după derby-ul cu ASU Poli Timișoara.

Giuleștenii au câștigat ”derby-ul frăției”, scor 2-0. Dandea și Crișan au marcat pentru formația din Capitală.

Nicolae Grigore e un antrenor fericit. Tehnicianul a debutat cu un succes important pe banca Rapidului și anunță că elevii săi vor avea prestații ca cea de astăzi meci de meci.

“O victorie importantă pentru noi, am ținut foarte mult să încheiem anul cu o victorie. Știam că venim pe terenul unei echipe bune, care joacă direct pe atacant.

Ne-am adaptat la jocul lor și la teren, victoria este meritată. Băieții s-au dedicat, au trecut peste momentele dificile. Ce se întâmplă pe teren nu are legătură cu frăția, am venit setați să câștigăm aici.

Din prima zi când am venit la echipă am zis că trebuie să câștigăm aici. Am venit setați și așa vom juca în fiecare meci de acum înainte. Echipa a avut o perioadă extrem de dificilă, dar eram convins că urma o perioadă bună.

Am încredere în acești jucători, au calitate, au caracter, iar când lucrurile intră pe un făgaș normal trebuie să apară și rezultatele. N-am avut timp să discutăm despre transferuri. Cu siguranță că vom discuta și vom stabili strategia pentru primăvară.” a declarat Grigore după victoria din derby.