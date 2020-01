Edi Iordănescu este din nou la mare căutare în Liga 1! Universitatea Craiova încearcă să-l aducă, dar Gaz Metan Mediaș nu vrea să renunțe la antrenor și a demarat negocierile pentru prelungirea contractului. Președintele medieșenilor, Ioan Mărginean, le bate obrazul celor de la Craiova pentru modul în care l-au abordat pe Iordănescu Jr.

Edi Iordănescu (41 de ani) mai are contract cu Gaz Metan Mediaș până în vara anului 2020.

Potrivit informațiilor realitateasportiva.net, Iordănescu Jr. este legat de Gaz Metan printr-o clauză de 200.000 de euro pe care clubul din Bănie ar trebui să o achite. Surse apropiate antrenorului susțin că Universitatea Craiova a pus pe masă contractul, cele două părți întâlnindu-se pentru a discuta termenii unei posibile colaborări.

„Eu cu Edi am o relație specială. Dacă el pleacă, mă las! Nu sunt prost să mai rămân. Edi Iordănescu are un contract valabil până pe 30 iunie 2020. Avem niște clauze în contract, dar nu am ajuns niciodată la ele. Eu nu mă bag peste antrenor, el aduce jucători.

Chiar îmi pare rău că, de o vreme, domnul Rotaru (n.a. – Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova) nu mă mai sună. Când avea nevoie de Olaru, de Fortes, de Ivanov… Oamenii de fotbal se sună, nu iei mărul din coș și fugi. Nu pleca Edi fără să ma anunțe pe mine. E un om civilizat, credincios„, a spus Ioan Mărginean la DigiSport.