Radu Drăguşin i-a luat ochii lui Adi Mutu! ,,Poate fi liderul naţionalei”

Radu Drăguşin a debutat la vârsta de 18 ani pentru Juventus Torino în meciul de Champions League contra lui Dinamo Kiev.

Fotbalistul care a prins 25 de minute la prima echipă a torinezilor l-a impresionat şi pe selecţionerul de la naţionala de tineret, Adi Mutu.

Acesta spune că a fost selecţionat la Under 21 pe merit, dar declară că încă nu a realizat nimic dacă nu va avea continuitate la Juventus după debut.

„L-am urmărit la Under 23 la Juventus început, într-un meci cu Real, se vedea că are ceva. Credeam că are 21 de ani, nu mi-a venit să cred când am auzit că are 18 ani, statura lui e una impresionantă. Am vorbit și cu Oprescu, la Under 19, să îl iau la mine. Nu a fost vreo problema de a se adapta, e super-profesionist, foarte serios, un băiat care lucrează, nu se plânge.

E la under 21 pe merit, daca nu avea COVID era și la meciul cu Danemarca. Mă bucur, e un lucru mare să debutezi la 18 ani la Juve. Am vorbit cu el, i-am spus că e important, e un vis devenit realitate, am simțit și eu la Argeș, Dinamo, Inter, dar i-am spus că nu înseamnă nimic dacă nu ai continuitate și nu rămâi acolo. I-am zis că trebuie să muncească mult, pretențiile cresc. Fotbalul adevărat pentru el acum începe”, a spus Mutu pentru ProSport.

Adi Mutu crede că dacă Drăguşin va juca titular la Juventus la vârsta de 19-20 de ani, ar putea să devină noul lider al echipei naţionale de fotbal a României.

,,Mai bine ar fi să joace titular meci de meci la Juve. Eu am făcut pasul de la Inter la Verona, am ales să joc, e riscant, pentru că poți să te pierzi, dar, dacă te duci și ești la fel de motivat și ai 30 de meciuri pe an, este extraordinar. Poți să te întorci anul următor și să fii titular la 19 ani la Juventus.

Are încredere în el ca jucător, îl apreciază. Drăguşin nu ar trebui să se transfere în iarnă, ci să lase sezonul să se termine. Pirlo poate îi va da șansă să joace mai mult, îl apreciază. Dacă va fi titular la Juve la 19-20 de ani, poate fi viitorul lider al naționalei.’‘, a mai declarat selecţionerul de la U21.

Radu Drăguşin a ajuns la Juventus în anul 2018, după ce italienii au platit 250.000 de euro lui Sport Regal Bucureşti.