Rădoi vrea să-l protejeze pe Chiricheș! “Am discutat cu cei de la Sassuolo”

Accidentarea a survenit în minutul 33 al meciului, când Vlad Chiricheș a fost înlocuit cu Ayhan.

Nu se știe deocamdată cât de gravă este accidentarea fundașului român, care a fost afectat de probleme medicale în ultimii ani. Presa italiană a scris că este vorba despre o problemă musculară la piciorul drept pentru Chiricheș, în zona dintre gambă și gleznă.

Chiriches with muscular problems once again, walked off the pitch in the 34th min. Terrible timing

Hopefully he can still play Iceland on Thursday but in doubt now..

💪🏼 1 blocked shot, 1/2 ground duels

🦵 39 touches

🎯 34/35 (97%) pass cmp.

🔀 1/1 dribbles#Sassuolo #SerieA pic.twitter.com/3l8kk0G3Py

— Romanian football (@RoFtbl) October 3, 2020