Rădoi, ești atent? Cornel Dinu e categoric: ”Man trebuie să fie la echipa naţională!”

Legendarul Cornel Dinu (72 ani) crede cu tărie că Dennis Man trebuie să joace la echipa națională.

Internaționalul român nu a fost convocat de Mirel Rădoi pentru ultimele meciurile ale României. În schimb, acest a evoluat pentru reprezentativa de tineret.

Cornel Dinu a fost impresionat de ”perla” FCSB-ului și recunoaște că tânărul fotbalist nu are cum să lipsează din echipa de start a lui Mire Rădoi.

În actualul sezon, Man este golgheterul Ligii 1, la egalitate cu Koljic, cu 6 goluri. De asemenea, acesta și-a trecut în cont și 3 pase decisive.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Man, potrivit transfermarkt.com.

“Man este un jucător capabil să înventeze. Are şi imaginaţie, are şi tehnicitate. Ceea ce este foarte important pentru un atacant, are forţă de pătrundere şi execuţie. Şi nu neapărat că l-a întors pe Patriche, care nu este foarte greu de întors.

Man a ieşit destul de bine la rampă în ultima perioadă. Eu am fost adeptul ideii să joci cu doi jucători, înainte de meciul cu Islanda, cu doi jucători de pătrundere. Coman era accidentat…

Nu aş vrea să mai intru în amănunte, pentru că s-a găsit soluţia aceasta dramatică din punctul de vedere al reuşitei, cu Mitriţă, dar Man nu trebuia să lipseasă din echipa naţională, dacă stăm să ne gândim că a fost preferat Deac, care n-avea nicio legătură cu o dinamică surprinzătoare pentru orice apărare.

O asemenea dinamică surprinzătoare pentru apărarea adversă o creează, de ceva timp, acest jucător realmente de valoare, care este Man. După părerea mea, doi jucători de bandă deosebiţi, care ar trebui să fie la echipa naţională, sunt Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Şi mai este Coman, care este accidentat. Aşa văd eu jucători de pătrundere pe benzile terenului.” a declarat Cornel Dinu la TelekomSport.

Reușita lui Man de seara trecută: