Rădoi, dezamăgit după meciul cu Islanda: “Din păcate n-am scăpat de ceea ce mi-a fost frică!”

România a ratat calificarea în finala barajului pentru accederea la EURO 2020, după ce a pierdut contra Islandei, scor 1-2!

România nu va participa la EURO 2021, turneu găzduit și de București, după ce a fost eliminată de Islanda din play-off-ul pentru EURO 2020.

Prima reprezentativă a țării noastre a fost învinsă de Islanda, scor 2-1, în play-off-ul pentru EURO 2020. Selecționerul Mirel Rădoi s-a arătat extrem de dezamăgit de evoluția “tricolorilor” din prima repriză și a subliniat că la cum a arătat România în această seară, nu merita să se califice mai departe.

“După primele 45 de minute putem vorbi că nu meritam să ne calificăm mai departe. Într-adevăr am început meciul previzibil, lent , ceea ce nu trebuia să facem, știam că sunt foarte bine organizați defensiv. Din păcate n-am scăpat de ceea ce mi-a fost frică și anume, ca în primele 15-20 de minute să nu primim gol. În a doua repriză am echilibrat jocul, dar chiar și așa consider că e prea puțin pentru o echipă care să treacă mai departe în finala play-off-ului!”, a declarat selecționerul României la finalul partidei.