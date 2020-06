Rădoi, avertizat de ”Il Luce” înaintea duelului de foc cu Islanda: ”Multă atenție!”

Mircea Lucescu (74 ani) îl avertizează pe Mirel Rădoi înaintea duelului de foc cu Islanda.

România este calificată în play-off-ul Ligii Națiunilor și va întâlni formația nordică, în deplasare, în semifinală. În cazul unui succes, ‘tricolorii’ vor juca pentru locul la EURO 2020, tot pe teren străin, în fața Bulgariei sau Ungariei.

Mircea Lucescu îl avertizează pe Rădoi înaintea meciului programat pe 9 octombrie. Marele antrenor român crede că partida va fi dificilă, însă nu imposibilă pentru ”tricolori”.

”Va fi un meci dificil. Islanda trece printr-o transformare și s-a văzut acest lucrur și în Rusia. Au început să schimbe și e o echipă competitivă. Islanda a început să transfere jucători în Anglia… O să fie un meci dificil, dar nu imposibil. Cred că jucătorii noștri pot da dovada tehnică.

Trebuie să analizeze foarte precis absolut tot. Multă atenție! E un meci important pentru tot fotbalul românesc, pentru jucătorii tineri care au ajuns la echipa mare. Continuitatea o dau rezultatele. E foarte important că avem jucători cu experiență în fotbalul britanic.” este de părere Mircea Lucescu, potrivit ProX.

”Il Luce” are încredere în Rădoi

Întrebat despre părerea pe care o are despre actualul selecționer al echipei naționale, Mircea Lucescu l-a lăudat pe Rădoi.

”Poate să aibă Mirel Rădoi parcursul meu, dar nu avem același drum. Eu am fost jucător-selecționer timp de un an. Eram de aceiași vârstă cu ei, am crescut printre acei jucători.

Mirel Rădoi a fost o perioadă lungă în străinătate, a revenit și a făcut o treabă foarte bună la echipa de tineret. Acum ar vrea să continue cu grupul acela, dar vrea și rezultate. O să îi fie greu, dar l-am văzut cum se prezintă și este foarte încrezător. E mare lucru să știi să le transmiți jucătorilor tăi lucruri pozitive.” a mai spus legendarul antrenor.