Rădoi a vorbit despre o latură mai puțin cunoscută a sa: “Mi-am sunat soția și am pariat toți banii!”

Actualul selecționer al României a vorbit despre câteva episoade din cariera sa de fotbalist!

Fostul căpitan al Stelei, Mirel Rădoi, a vorbit despre câteva episoade controversate din cariera sa de jucător. Actualul selecționer a povestit despre cum paria masiv în perioada în care oamenilor din fotbal nu le era interzis acest lucru, dar și despre incidentul din meciul cu Gloria Bistrița, în care Rădoi și-a tăiat mâna.

“Aici a apărut regula că nu avem voie să mai pariem. Am avut 30 de bilete pentru că mi-am sunat soţia să aducă toţi banii pe care îi aveam în casă şi nu aveam cine ştie ce, dar am avut toţi banii, am pariat toţi banii!”, a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

“O să vă arăt biletul pe care l-am pus la pariuri. Am pus 50 de milioane pe victoria Rapidului. Eram sigur că o să câştige. Din păcate, Dorinel Munteanu nu-şi apără corect şansele. Totuşi, din câte ştiu, se pare că blatul s-a făcut peste capul său!“, se arăta în declarația lui Rădoi la 10 ani de la acel episod, în 2016.

Urmârind imagini din meciul cu Gloria Bistrița, care s-a disputat tot în 2006, Rădoi a mărturisit cine a fost persoana care i-a oferit primul ajutor după ce a spart geamurile din vestiar, alături de Victoraș Iacob.

“Aici n-am cum să uit, Dumnezeu să-l odihnească, omul din stânga m-a dus la spital cu un Oltcit, ambulanţa n-a intrat, era plecată, plecase cu Victoraş şi dânsul a decedat anul trecut. Am aflat târziu, că voiam să depun o coroană.”, a mai completat Rădoi.

Mirel Rădoi este în acest moment selecționerul primei reprezentative a României, după pasul făcut de la echipa de tineret, acolo unde a antrent în perioada 2018-2019. La selecționata U21 a tricolorilor, fostul internațional a reușit o adevărată performanță la turneul final EURO 2019, acolo unde a izbutit să ajungă până în semifinale, după un parcurs senzațional.