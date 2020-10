Rădoi a explicat motivele evoluțiilor slabe ale jucătorilor străini din România: “Liga 1 e un campionat atipic!”

Selecționerul României a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă jucătorii străini în momentul în care ajung la un club din România!

Mirel Rădoi a discutat despre problemele de adaptare cu care se confruntă jucătorii străini în campionatul românesc. Actualul selecționer al primei reprezentative tricolore a povestit un episod din perioada când acesta antrena la FCSB și în care un fost jucător al roș-albaștrilor s-a plâns de stilul de joc din Liga 1.

“Pentru mine campionatul României e atipic, iar eu am simțit-o în urmă cu cinci ani, când am crezut că diferența între primele patru, cinci echipe și restul e mare, asta vedeam la televizor. Când am văzut pe propria piele că lucrurile nu stau așa, mi-am dat seama că e greu pentru străini să se adapteze. După, am avut o discuție cu Kharja, în care la fel mi-a spus: ‘Când mi-ai trimis zece meciuri din campionat (n.r. video), mi-am dat seama că o să fie mai ușor (n.r. în Liga 1). Când am venit să joc, mi-am dat seama că în Liga 1 nu e așa ușor’!”, a spus Rădoi la Telekom Sport.

Ulterior, Rădoi a vorbit și despre jucătorii străini transferați în masă de către cei de la Dinamo București, dar care deocamdată nu impresionează prin evoluțiile lor.

“Din punct de vedere tactic, jucătorii stau bine, nu sunt foarte multe echipe care fac pressing, foarte multe stau în jumătatea proprie. Își acoperă spațiile și e atipic pentru jucătorii străini, pentru că majoritatea sunt jucători care vin din campionate în care găsesc spații. Și atunci când au venit aici, la fel, au crezut că spațiile vor fi că în campionatele în care au activat. Când văd că driblezi unul și apare al doilea, pentru că spațiile sunt destul de scurte între compartimente… Au și ei o nevoie de adaptare, dar sunt jucători valoroși!“, a mai completat selecționerul României.