Prunea le dă peste nas fanilor dinamoviști: ”Nu-mi dau demisia!” Ce a declarat despre Mihalcea

Florin Prunea le-a dat peste nas suporterilor dinamoviști care l-au contestat.

Președintele lui Dinamo a fost contestat de-a lungul timpului de mulți suporteri dinamoviști, însă oficialul clubului din Capitală anunță că nu își va da demisia.

”Adrian Mihalcea a fost propunerea îmbrăţişată de patronul nostru din prima. Eu îi stimez pe fani, îi apreciez. Vorbesc cu ei şi acum, sunt în contact cu ei. Demisia nu mi-o dau, că nu sunt de capul meu aici. Dacă patronul consideră că trebuie să-mi dau demisia, atunci o fac. Eu am picat ca musca în lapte aici. Ce vină am avut eu, nu pot să-mi dau seama. Liderii galeriei mi-au spus că oricine ar fi venit… Încă din prima zi.

Eu am picat în al patrulea Război Mondial. Nu am făcut decât să-mi fac treaba, să muncim, să facem ceva. În condiţiile în care s-a lucrat aici, în acest sezon era greu. Eu mai am contract până în vară. Vedem după. Patronul, Dănciulescu şi Neagoe m-au convins să vin aici. Eu şi acum îi cert. „Unde m-aţi adus, fraţilor?” a declarat Florin Prunea la conferința de prezentare a lui Mihalcea.

Adrian Mihalcea (43 de ani) a susținut prima conferință de presă, după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2021 cu Dinamo.

Prunea a avut doar cuvinte de laudă la adresa noului antrenor al clubului din Capitală: ”De Adi Mihalcea nu se apropie nimeni. Eu vă garantez asta. Un fost coleg de-al meu, care a crescut cu noi, dinamovist adevărat, un antrenor care munceşte, eu am păţit multe cu el când ne băteam la promovare la Iaşi şi el era pe la Slobozia şi pe unde mai era, meciuri grele.

Ştie la ce s-a înhămat, suntem alături de el, este antrenorul pe care l-am dorit cu toţii. Vine să muncească pentru Dinamo şi sunt convins că vom avea rezultate împreună” a mai spus Prunea.