Prunea a plecat cu scandal de la Dinamo! A dat clubul în judecată

Florin Prunea nu mai este manager general la Dinamo, în condițiile în care contractul lui a expirat sâmbătă. Fostul portar a dat clubul în judecată pentru a-și primi restanțele salariale.

Florin Prunea (51 de ani) a fost numit în funcție la Dinamo pe 11 iunie 2019.

Ca fotbalist, Prunea s-a format la Dinamo, echipă pentru care a jucat în perioadele 1985–1988, 1992–1998, 2000–2002. Fostul portar a câștigat un campionat și două Cupe alături de ‘câinii roșii’.

“Contractul meu s-a terminat sâmbătă. De la băieţi mi-am luat la revedere. Nu am putut să fiu în contact cu ei, pentru că ştiţi foarte bine ceea ce s-a întâmplat. De la colegii mei, vineri după-amiază am avut o întâlnire la Rin şi le-am mulţumit pentru colaborare tuturor, le-am urat succes şi i-am asigurat de sprijinul meu în orice moment, dacă pot să ajut cu ceva.

Lucrurile erau clare de foarte mult timp, din momentul în care m-am opus transferului lui Nistor, de atunci era clar că nu mai putem să fim pe aceeaşi lungime de undă, pentru că eu consider şi acum că a fost una din marile greşeli de manageriat ale clubului nostru, vânzarea căpitanului echipei, pe suma care s-a vândut. Lucru confirmat şi de partea sportivă, pentru că de când a plecat el, din păcate…

Am avut o discuţie, înainte de a pleca, cu avocatul clubului, în care am încercat, aşa, o înţelegere pe cale amiabilă, pentru că e urât să ne dăm în judecată şi să ajungem în instanţă. Avocaţii se ocupă, le-am dat documentele. E vorba de drepturile financiare pe perioada în care am activat. Aş fi vrut să ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, aşa era normal. Am picat într-un război civil care nu era al meu şi m-am simţit folosit şi asta mă doare. În rest, ştiam unde vin“, a declarat Florin Prunea la DigiSport.